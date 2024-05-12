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Царьград

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Когда Россия и Запад договорятся? Пророчество Жириновского

Когда Россия и Запад договорятся? Пророчество Жириновского

Несколько лет назад Владимир Жириновский, говоря о развале Украины, упоминал ещё и момент, когда Россия и Запад договорятся.

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