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Как варить гнилой металл, когда зацепиться не за что — технологический процесс и выбор электродов

Как варить гнилой металл, когда зацепиться не за что — технологический процесс и выбор электродов

Сварка гнилого металла — сложная задача, где обычные методы часто не работают. Когда прочного основания почти не осталось, важно правильно выбрать технику сварки, режим и электроды, чтобы избежать прожогов и получить максимально надёжное соединение.

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