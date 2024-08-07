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Закон и Порядок

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"Бунт сытых" - феномен на все времена

"Бунт сытых" - феномен на все времена

Ливия - бывшая золотая страна - это феномен.Потому что до сих пор никто не может взять в толк - как ее смогли изнутри развалить?О Ливии я слышал с детства - многие из нашего авиагородка там работали, даже был личный укладчик парашюта для Каддафи - его советский инструктор.

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