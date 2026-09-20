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Пронедра

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Башаров страстно поцеловал экстрасенса Татьяну Ларину на съемках шоу

Башаров страстно поцеловал экстрасенса Татьяну Ларину на съемках шоу

За кулисами популярного мистического проекта разгорелась история, которая еще до выхода нового сезона успела стать одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе.

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