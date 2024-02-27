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Закон, порядок, государство

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Расчеты комплексов ПВО группировки «Днепр» обеспечивают надежную защиту своих войск и гражданских объектов в Запорожской области

Расчеты комплексов ПВО группировки «Днепр» обеспечивают надежную защиту своих войск и гражданских объектов в Запорожской области

Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

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