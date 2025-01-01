VESA раскрывает новые уровни производительности для четкости движения и качества HDR

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) только что обновила сертификаты DisplayHDR и ClearMR, расширив стандарты HDR и размытия изображения при движении с учетом достижений в области дисплейных технологий.
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