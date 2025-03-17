В России рынок рублевых сбережений в феврале вырос на 2 процента

Вероятно, к концу первого полугодия он превысит 60 трлн рублей Согласно оценкам ВТБ, в феврале общий объем рублевых пассивов на рынке увеличился на 2,1%, что составляет более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей.