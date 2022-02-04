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Клэй Томпсон реализовал 6 3-очковых в первой половине матча с «Кингз»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон продуктивно провел первую половину матча с «Кингз» (126:114). Клэй начал встречу с семи попаданий без единого промаха, включая 6 из 6 из-за дуги.

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