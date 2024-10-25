МУС: ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии, не арестовавшей Путина

Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, заявил, что передал на рассмотрение ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не стала арестовывать российского лидера Владимира Путина во время его визита в страну.
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