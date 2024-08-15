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Военное обозрение

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Просто человеки как скорое будущее западного общества, западных армии

Просто человеки как скорое будущее западного общества, западных армии

К тому, что на Западе творятся дела, которые вызывают отвращение у нас, мы привыкли. Достаточно вспомнить недавнюю Олимпиаду.

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