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В Дании обновили королевский герб

С него убрали три короны времен Кальмарской унии.Король Дании Фредерик X сменил королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии, изображение опубликовано на сайте правящей династии Глюксбургов.

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