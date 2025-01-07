В Дании обновили королевский герб

С него убрали три короны времен Кальмарской унии.Король Дании Фредерик X сменил королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии, изображение опубликовано на сайте правящей династии Глюксбургов.
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