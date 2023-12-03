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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 03.12.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 03.12.2023

🚘🚘🚘 Никогда! Слышите, НИКОГДА! Да в принципе ничего, просто хотел заинтриговать. 🚘🚘🚘 На производственном совещании: - Хочу обратить внимание сотрудников, работающих непосредственно с клиентами, на то обстоятельство, что словосочетание "всякая фигня" не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предоставляемых нашей компанией… 🚘🚘🚘 Объявление: "ТЮЗ.

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