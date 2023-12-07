Apple планирует выпустить новые iPad, MacBook Air и Apple Pencil в 2024 году

Компания Apple готовит ряд новинок для своих поклонников в 2024 году. Среди них — увеличенный iPad Air с диагональю экрана 12,9 дюймов, iPad Pro с OLED-дисплеем, MacBook Air с процессором M3, третье поколение Apple Pencil и обновленные клавиатуры iPad Magic Keyboard.