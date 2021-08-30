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«Предвашингтонское» воспитание Зеленского продолжается со всех сторон

«Предвашингтонское» воспитание Зеленского продолжается со всех сторон

Президент Украины Владимир Зеленский ещё и не съездил к «Большому белому брату» в Вашингтон, но продолжает получать со всех сторон воспитательные затрещины, опускающие с небес даже не на землю, а прямо в лужу, где и тонут все надежды и мечты.

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