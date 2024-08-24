Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова заявила, что предательство Берлина не останется безнаказанным

Захарова заявила, что предательство Берлина не останется безнаказанным

Россия развивала сотрудничество с Германией после того как в Великую Отечественную войну немецко-фашистские войска «выжигали» все на нашей территории, в Белоруссии и на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости .

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