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"Креативные люди нужны везде". Как на Алтае планируют растить кадры и развивать экономику

"Креативные люди нужны везде". Как на Алтае планируют растить кадры и развивать экономику

В регионе уже работают около 4,5 тысячи малых и средних предприятий этого сектора, а в образовательных учреждениях готовят будущих специалистов Как сделать так, чтобы молодой дизайнер, программист, музыкант, специалист по рекламе или представитель другого творческого направления после учебы остался работать в Алтайском крае? Вузы сегодня все активнее перестраивают образовательные программы под запросы экономики и государства.

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