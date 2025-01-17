Новое исследование может помочь служебным собакам находить старые человеческие останки

Бельгийский исследователь сотрудничает с полицией над разработкой запаха, имитирующего запах сухих человеческих костей, чтобы помочь поисковым собакам легче обнаруживать старые человеческие останки, сообщило в пятницу агентство Reuters.
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