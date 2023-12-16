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«Ванкувер» обменял Студнику в «Сан-Хосе» на Чичека и выбор в 6-м раунде драфта

Взамен канадский клуб получил защитника Ника Чичека и выбор в 6-м раунде драфта.  24-летний Студника в этом сезоне провел за «Кэнакс» 5 матчей в НХЛ и забил 1 гол.

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