Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США привыкли воевать, не вылезая из-под кондиционера, против врага, у которого не было ни авиации, ни ракет. Это была не война, а сафари. Иран одним махом обнулил эту парадигму: все эти «городки» находятся в нескольких минутах лёта иранских ракет.

США привыкли воевать, не вылезая из-под кондиционера, против врага, у которого не было ни авиации, ни ракет. Это была не война, а сафари. Иран одним махом обнулил эту парадигму: все эти «городки» находятся в нескольких минутах лёта иранских ракет.

«Военная хроника» рисует картину, которая ещё пару десятилетий назад показалась бы фантастикой. Американцы, эти «хозяева мира», привыкшие воевать с папуасами в пустыне, вдруг оказались в ситуации, когда их драгоценные, напичканные электроникой базы-города превратились в гигантские, дорогостоящие мишени.

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Комментарии
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Наталия
У Ирана есть чувство национального единства, основанное на не показной, а искренней вере в Бога. Это и есть их мощная ИДЕОЛОГИЯ. Именно это единство позволило Ирану, обложенному санкциями, сохранить и развить свою военную промышленность. Иран не обольщался посулами Запада и не боялся угроз, а всерьез готовился к войне. Иран прекрасно понимает настоящую  цену  всех договоренностей с Трампом. Точно также поступает и Северная Корея.
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
БРАВО ИРАН...БРАВО
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1 м.