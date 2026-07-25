США привыкли воевать, не вылезая из-под кондиционера, против врага, у которого не было ни авиации, ни ракет. Это была не война, а сафари. Иран одним махом обнулил эту парадигму: все эти «городки» находятся в нескольких минутах лёта иранских ракет.

«Военная хроника» рисует картину, которая ещё пару десятилетий назад показалась бы фантастикой. Американцы, эти «хозяева мира», привыкшие воевать с папуасами в пустыне, вдруг оказались в ситуации, когда их драгоценные, напичканные электроникой базы-города превратились в гигантские, дорогостоящие мишени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии