США привыкли воевать, не вылезая из-под кондиционера, против врага, у которого не было ни авиации, ни ракет. Это была не война, а сафари. Иран одним махом обнулил эту парадигму: все эти «городки» находятся в нескольких минутах лёта иранских ракет.

Наталия

У Ирана есть чувство национального единства, основанное на не показной, а искренней вере в Бога. Это и есть их мощная ИДЕОЛОГИЯ. Именно это единство позволило Ирану, обложенному санкциями, сохранить и развить свою военную промышленность. Иран не обольщался посулами Запада и не боялся угроз, а всерьез готовился к войне. Иран прекрасно понимает настоящую цену всех договоренностей с Трампом. Точно также поступает и Северная Корея.