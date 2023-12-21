Конкурент OpenAI хочет привлечь $750 млн в качестве инвестиций

Стартап по искусственному интеллекту (ИИ) Anthropic стремится привлечь 750 млн долларов в рамках раунда финансирования под руководством Menlo Ventures, передает Reuters со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.
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