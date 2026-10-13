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ФедералПресс

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ЕС расширил санкционные списки: под ограничения попал Уральский приборостроительный завод

ЕС расширил санкционные списки: под ограничения попал Уральский приборостроительный завод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Европейский союз ввел 22-й пакет санкций против российских предприятий и компаний.

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