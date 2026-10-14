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Татар-информ

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Сила, любовь и красота: в Казани прошел финал конкурса «Женщина великого духа»

Сила, любовь и красота: в Казани прошел финал конкурса «Женщина великого духа»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Финал третьего Республиканского благотворительного конкурса красоты и материнства «Женщина великого духа» состоялся в Казани.

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