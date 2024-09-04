Госдеп США пошёл на хитрость после отказа Монголии арестовать Путина: "Мы прекрасно понимаем"

Eduard Подать в МУС надо на почти всех лидеров Европы и США надо.Конечно они сами себя не арестуют,но уже молва будит,что они бандиты причем не на словах,а реальные!

Eduard США вправе командовать у себя в Штатах,а не в мире у нас свободный мир,без рабов.У всех свои потребности!