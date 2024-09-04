Госдеп США пошёл на хитрость после отказа Монголии арестовать Путина: "Мы прекрасно понимаем"

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Комментарии
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Eduard
Подать в МУС надо на почти всех лидеров Европы и США надо.Конечно они сами себя не арестуют,но уже молва будит,что они бандиты причем не на словах,а реальные!
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16 час.
Eduard
США вправе командовать у себя в Штатах,а не в мире у нас свободный мир,без рабов.У всех свои потребности!
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16 час.
Eduard
Сидят в США как пауки и думают,что мы им чтонто должны.Они продают мы покупаем,не болеп того.Ничего мы мигрантам не должны.Это вообсе незаконное население!
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16 час.

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