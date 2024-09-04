Госдеп США пошёл на хитрость после отказа Монголии арестовать Путина: "Мы прекрасно понимаем"

Госдеп США пошёл на хитрость после отказа Монголии арестовать президента России Владимира Путина. Представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что, дескать, "понимает сложное положение" Монголии.
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