В Петербурге проводится расследование по возможному заражению оспой обезьян, пятеро госпитализированы.
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