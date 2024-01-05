Вниманию поставщиков высокоэффективных медицинских услуг

Национальная медицинская касса (CNAM) приглашает поставщиков высокоэффективных медицинских услуг к подаче заявок до 12 января 2024 года на проведение еще 54 медицинских исследований, которые будут заказаны в этом году.
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