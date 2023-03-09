36-летний Гаэль Монфис вернулся в тур после 7-месячного перерыва. В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он проиграл Джордану Томпсону – 3:6, 1:6.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии