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36-летний Гаэль Монфис вернулся в тур после 7-месячного перерыва. В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он проиграл Джордану Томпсону – 3:6, 1:6.