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Под центром Австралии огромные запасы воды, но люди все равно не хотят здесь жить. В чем причина

Под центром Австралии огромные запасы воды, но люди все равно не хотят здесь жить. В чем причина

Площадь Австралии практически сравнима с площадью Европы, но плотность населения на этом континенте значительно ниже.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Австралия в основном заселена потомками  преступников и их надсмотрщиков. Англия постаралась, Куда ни заявится - везде только  ГАДИТ!!
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9 час.
Igor Shumarin
Ну и что? У нас в Русской Сибири и на Севере тоже огромные запасы воды, но люди туда всё равно не едут жить.
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6 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Любой местный житель, желающий заняться фермерством, может найти подходящий участок земли поблизости от предгорий. &quot; ........................ да неужели? Это если аборигены позволят. Там хоть и живут потомки преступников но их предки оказались более цивилизованными чем предки современных штатников. Да и специальные законы в Австралии по расселению жителей совершенно отличаются от всех в мире. Например нельзя заселяться и жить диаспорами как например у нас в России да и во всем мире. А это серьезный посыл для удобства контроля и ассимиляции вновь приезжих. Можно вспомнить что диаспорные расселения сделали с Детройтом в штатах и что эти диаспорные поселки творят у нас в центральной России.                 У меня там семья бывших одногруппников живет, связываемся периодически.
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3 час.

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