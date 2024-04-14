Под центром Австралии огромные запасы воды, но люди все равно не хотят здесь жить. В чем причина

Ну и что? У нас в Русской Сибири и на Севере тоже огромные запасы воды, но люди туда всё равно не едут жить.

Дмитрий Гурин

"Любой местный житель, желающий заняться фермерством, может найти подходящий участок земли поблизости от предгорий. " ........................ да неужели? Это если аборигены позволят. Там хоть и живут потомки преступников но их предки оказались более цивилизованными чем предки современных штатников. Да и специальные законы в Австралии по расселению жителей совершенно отличаются от всех в мире. Например нельзя заселяться и жить диаспорами как например у нас в России да и во всем мире. А это серьезный посыл для удобства контроля и ассимиляции вновь приезжих. Можно вспомнить что диаспорные расселения сделали с Детройтом в штатах и что эти диаспорные поселки творят у нас в центральной России. У меня там семья бывших одногруппников живет, связываемся периодически.