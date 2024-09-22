Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 22 сентября, предоставил информацию о том, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины около 180 раз атаковали территорию региона.
Гладков: ВСУ за сутки атаковали 36 населенных пунктов Белгородской области
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Почему про атаки хохляцких ракет и бпла ничего не пишете? Или Крым уже не Россия. Лично мне насрать на белгород и курск.
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14 час.
Лидия Фролова
как допустили, что окраинцы захватили в Белгородской обл. 100 нас. пунктов...а где военная разведка...ваши хваленые РЛС ... обнаружения...слежения .. только хвастались...все современное оружие в образцах ..,.а дронов вообще нет...зачем зашли ,если не готовы...думали с цветами будут встречать...хатаскрайники упертые и тупые
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12 час.
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