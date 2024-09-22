Гладков: ВСУ за сутки атаковали 36 населенных пунктов Белгородской области

Почему про атаки хохляцких ракет и бпла ничего не пишете? Или Крым уже не Россия. Лично мне насрать на белгород и курск.

Лидия Фролова

как допустили, что окраинцы захватили в Белгородской обл. 100 нас. пунктов...а где военная разведка...ваши хваленые РЛС ... обнаружения...слежения .. только хвастались...все современное оружие в образцах ..,.а дронов вообще нет...зачем зашли ,если не готовы...думали с цветами будут встречать...хатаскрайники упертые и тупые