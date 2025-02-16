"Ого": Маск отреагировал на новость о рождении 13-го ребенка

Global Look Press/CraSH/Keystone Press Agency Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE), бизнесмен Илон Маск прокомментировал новость о том, что американская писательница Эшли Сент-Клер родила от него ребенка.
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