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«Ставит на бабки»: глава Пентагона отказал Европе в гарантиях безопасности — что это значит?

«Ставит на бабки»: глава Пентагона отказал Европе в гарантиях безопасности — что это значит?

Gettyimages.ru olrat / imageBROKER/Valentin Wolf «Итак, что происходит: развал НАТО или прогрев Европы перед обсуждением нового формата Североатлантического альянса? Пентагон «ставит Европу на бабки»: раньше все скидывались на НАТО по 2% от ВВП, теперь американцы заявляют, что завтра — по пять! С ходу согласились только Литва с Эстонией, всем понятно, что для альянса их взносы — это копейки, эстонцы и литовцы сами последний суп без соли доедают».

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