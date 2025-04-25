«Ставит на бабки»: глава Пентагона отказал Европе в гарантиях безопасности — что это значит?

Gettyimages.ru olrat / imageBROKER/Valentin Wolf «Итак, что происходит: развал НАТО или прогрев Европы перед обсуждением нового формата Североатлантического альянса? Пентагон «ставит Европу на бабки»: раньше все скидывались на НАТО по 2% от ВВП, теперь американцы заявляют, что завтра — по пять! С ходу согласились только Литва с Эстонией, всем понятно, что для альянса их взносы — это копейки, эстонцы и литовцы сами последний суп без соли доедают».