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Депутат ГД Хинштейн: в России возбудили первое дело по новой статье о ЛГБТ-пропаганде

Депутат ГД Хинштейн: в России возбудили первое дело по новой статье о ЛГБТ-пропаганде

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что в России возбуждено первое дело по новой статье, запрещающей ЛГБТ-пропаганду в России.

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