На Украине узнали об отказе Залужного писать рапорт об отставке

«Зеркало недели»: Зеленский не предлагал Залужному занять другую должность Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность.
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