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Команда Харрис собрала более $80 млн в первые 24 часа после решения выдвигаться

Команда Харрис собрала более $80 млн в первые 24 часа после решения выдвигаться

Команда вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис заявила, что собрала более $80 млн на избирательную кампанию в первые 24 часа после решения политика выдвигаться кандидатом на выборах главы государства.

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