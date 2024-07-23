Команда Харрис собрала более $80 млн в первые 24 часа после решения выдвигаться

Команда вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис заявила, что собрала более $80 млн на избирательную кампанию в первые 24 часа после решения политика выдвигаться кандидатом на выборах главы государства.
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