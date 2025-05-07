Временные ограничения введены в аэропорту Кирова

В Росавиации заявили о введении временных ограничений на работу аэропорта Победилово в Кирове. «Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 08:30 мск введены в аэропорту Кирова (Победилово)», — говорится в Telegram представителя ведомства.
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