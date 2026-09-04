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«Схема Блиновских» сместила с пьедестала «схему Долиной»

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже внедорожника Jeep Wrangler Unlimited 2020 года, которую Алексей Блиновский (муж блогера Елены Блиновской) оформил всего за 180 тысяч рублей при рыночной стоимости автомобиля более пяти миллионов рублей.

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