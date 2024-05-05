Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Виктор Прощенко
    Оборотни из культуры пусть сидят до конца своего срока чтоб другим таким же уродам неповадно было."Он там умирает. ...
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    Никчемный человек для российского общества. НОЛЬ!!"Он там умирает. ...
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    Он уже похож на пропойцу и наркомана, кем и является на смом деле. НЕТ БОЛЬШЕ "хорошего артиста". Убийца он, наркоман..."Он там умирает. ...

Ким приготовил крупную партию "240-х управляемых малышек для цветочных бригад", которая поможет выйти ко второму, по величине, городу

Ким приготовил крупную партию "240-х управляемых малышек для цветочных бригад", которая поможет выйти ко второму, по величине, городу

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Очень любопытные вещи происходят. 25 апреля, товарищ Ким приезжает на полигон с целью испытания новых снарядов для тяжёлой артиллерии.

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