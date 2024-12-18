Загрутдинов: подведены итоги конкурса «Московская реставрация»

Проекты по реставрации объектов культурного наследия, реализованные подведомственной организацией Департамента гражданского строительства АНО «РСИО», вновь стали лауреатами конкурса «Московская реставрация», сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
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