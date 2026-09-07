Елена Перминова отреагировала на слухи о расставании с Тарасом Романовым

40‑летняя Елена Перминова внесла ясность в разговоры о том, что рассталась с 30-летним Тарасом Романовым после полутора лет отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стас Пьеха высказ...
- Дана Борисова наз...
- АЗ Покинувшая Россию...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым