ФАС выявила нарушения в ценообразовании топлива в регионах. Об этом «Известиям» рассказали в службе. «За последний месяц Пермское УФАС признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях «дочки» «Лукойла» из-за необоснованно высоких цен на топливо, в Туве выявлен сговор 10 компаний на рынке нефтепродуктов.