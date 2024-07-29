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ФАС выявила нарушения в ценообразовании топлива в регионах

ФАС выявила нарушения в ценообразовании топлива в регионах

ФАС выявила нарушения в ценообразовании топлива в регионах. Об этом «Известиям» рассказали в службе. «За последний месяц Пермское УФАС признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях «дочки» «Лукойла» из-за необоснованно высоких цен на топливо, в Туве выявлен сговор 10 компаний на рынке нефтепродуктов.

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