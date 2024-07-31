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Вирусолог заявил об опасности возобновления пандемии коронавируса

Вирусолог заявил об опасности возобновления пандемии коронавируса

Существует опасность возобновления пандемии коронавируса, считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

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