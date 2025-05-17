В Курске под стражу заключены два чиновника по делу о взятках

<p>Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайства регионального Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух должностных лиц — главы Выгорновского сельсовета Тимского района Сергея Гребенкина и начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации посёлка Тим Романа Якунина.