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KurskTV.Ru

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В Курске под стражу заключены два чиновника по делу о взятках

<p>Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайства регионального Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух должностных лиц &mdash; главы Выгорновского сельсовета Тимского района Сергея Гребенкина и начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации посёлка Тим Романа Якунина.

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