Зеленский* не собирается идти на территориальные уступки.Крым и Донбасс — это Украина. От права на вступление в НАТО он тоже не откажется,— пишет The Sunday Times, ссылаясь на близкое окружение просроченного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии