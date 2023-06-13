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«Голос Мордора»: решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном похоже на истерику

«Голос Мордора»: решение США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном похоже на истерику

США вслед за Британией решили предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Чего этим хотят добиться американцы, неизвестно.

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