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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Паркер: «Последние 2-3 года желание вернуться на площадку крутилось у меня в голове»

Сезон-2026/27 станет дебютным для Тони Паркера в роли главного тренера. «Я невероятно доволен. Это желание крутилось у меня в голове уже довольно давно.

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