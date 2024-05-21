Королева Камилла заявила, что Карл III выздоравливает

Королева Великобритании Камилла пролила свет на состояние здоровья монарха. Согласно заявлению супруги короля Карла III, его лечение от онкологического заболевания дает положительные результаты, и с каждым днем он чувствует себя все лучше.
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