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Королева Камилла заявила, что Карл III выздоравливает

Королева Камилла заявила, что Карл III выздоравливает

Королева Великобритании Камилла пролила свет на состояние здоровья монарха. Согласно заявлению супруги короля Карла III, его лечение от онкологического заболевания дает положительные результаты, и с каждым днем он чувствует себя все лучше.

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