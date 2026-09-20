New Balance 990v4 получил осеннюю версию в темно-синем и зеленом

New Balance готовит к релизу новую версию 990v4 Made in USA — модель в расцветке NB Navy/Meteorite-Kombu.
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