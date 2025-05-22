В Кирово-Чепецке вынесен приговор по уголовному делу о гибели 4-летней девочки

Собранные следственным отделом по городу Кирово-Чепецку доказательства явились достаточными для признания бывшего директора муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)