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Дисквалифицированный за допинг футболист заявил, что врач колол игрокам неизвестное вещество

Дисквалифицированный за допинг футболист заявил, что врач колол игрокам неизвестное вещество

Стало известно, что ФИФА сократила срок дисквалификации обвиняемого футболиста Владимира Обухова из-за его признания в том, что бывший врач "Торпедо" вкалывал игрокам неизвестное вещество (позднее в крови футболистов был обнаружен метандиенон).

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