Дисквалифицированный за допинг футболист заявил, что врач колол игрокам неизвестное вещество

Стало известно, что ФИФА сократила срок дисквалификации обвиняемого футболиста Владимира Обухова из-за его признания в том, что бывший врач "Торпедо" вкалывал игрокам неизвестное вещество (позднее в крови футболистов был обнаружен метандиенон).