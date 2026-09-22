Учёные выяснили, когда предки человека стали реже лазать по деревьям

Предки современного человека начали переходить к преимущественно наземному образу жизни примерно 1,8 млн лет назад, сообщает Pravda.
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