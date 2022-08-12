Экс-чиновник Пентагона считает, что у Киева скоро закончатся боеприпасы для HIMARS

Украина рискует спустя несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставляются в страну из США, заявил в пятницу, 12 августа, отставной полковник американской морской пехоты Марк Канчиан.
Украина рискует спустя несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставляются в страну из США, заявил в пятницу, 12 августа, отставной полковник американской морской пехоты Марк Канчиан.
Свежие комментарии